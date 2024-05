📷 Antwerpfans maken plannen bekend om De Laet en Van Bommel te eren

Afscheid nemen. Dat is de boodschap van de laatste thuiswedstrijd van Royal Antwerp FC.

Mark van Bommel neemt na dit seizoen afscheid van Royal Antwerp FC. Hij gaf te kennen andere lucht te willen opsnuiven en doet zijn contract, dat nog een jaar zou lopen, niet uit. Waar hij heen trekt is voorlopig nog niet geweten.

Ook Ritchie De Laet neemt afscheid van de club. Zijn contract wordt niet meer verlengd. Hij kan bij andere clubs terecht, al ligt er ook een andere functie dan die van voetballer op tafel bij The Great Old.

De Laet krijgt echter zijn afscheidsmatch niet meer. Hij raakte geblesseerd en zal vanaf de zijlijn moeten toezien hoe zijn ploeg de competitie afsluit.

De supporters van Royal Antwerp FC willen Van Bommel en De Laet eren voor hun passage bij de club. Die leidde vorig seizoen tot de onverwachte dubbel.

Van Bommel krijgt zijn applaus in minuut 77, voor De Laet is dat 11 minuten later in minuut 88. De mooie woorden van de fans kan je hieronder lezen in hun post op sociale media.