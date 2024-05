'Twee of drie geïnteresseerden in de overname van Standard'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

777 Partners moet vertrekken bij Standard. De Rouches zijn nu actief op zoek naar een nieuwe overnemer om het ergste te voorkomen: het faillissement van de club.

De weken zijn lang, het seizoen is bijna voorbij maar de echte problemen lijken pas net te beginnen voor Standard. Na een zeer triest seizoen op sportief vlak, spelen de grootste problemen zich nu af naast het veld.

Met het vertrek van 777 Partners zal de club nu op zoek moeten naar een overnemer, wat geen gemakkelijke klus zal worden gezien alle problemen die aan de club verbonden zijn, inclusief de schulden.

Maar alles kan natuurlijk snel gaan. Volgens RTBF zouden er 'twee of drie geïnteresseerden' zijn om de club over te nemen. Echter, de hoge schulden zouden potentiële overnemers kunnen afschrikken, want volgens het medium zou de mogelijke overnemer tussen de 100 en 150 miljoen euro moeten investeren om de club te kunnen overnemen.

Deze situatie kan nog even blijven duren, maar Standard heeft geen tijd te verliezen en moet absoluut iemand vinden om een faillissement te voorkomen.