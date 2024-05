Noa Lang wil nog wat kwijt over Club Brugge-supporters: "Had ik niet verwacht"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kan zondag kampioen spelen in eigen huis tegen Cercle Brugge. Daarvoor heeft het genoeg aan een punt. Noa Lang zal het allemaal vanop de eerste rij zien gebeuren.

Noa Lang kondigde eerder deze week aan dat hij naar het Jan Breydelstadion trekt om de titelwedstrijd van Club Brugge tegen stadsrivaal Cercle te zien. Het is duidelijk dat de Nederlander nog steeds veel liefde heeft voor het publiek van zijn ex-ploeg.

Lang speelt nu in de Eredivisie bij PSV, waarmee hij dit seizoen kampioen speelde. Zondag zit hij in het stadion, met de bedoeling zijn ex-ploeg aan te moedigen om een nieuwe landstitel te veroveren.

Naar eigen zeggen mist hij het in Brugge wel. "Je gaat me niet geloven, maar de omgeving waar ik woonde en Club Brugge mis ik wel. Ik heb het daar echt naar mijn zin gehad", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Als ik er nu op terugkijk, hou ik alleen maar warme gevoelens en goede herinneringen over aan mijn periode daar", gaat de aanvaller verder. "De liefde die ik bij Club voelde, was gruwelijk. Ik kon nooit iets fout doen!"

"Zelfs al was heel de ploeg slecht, dan nog droegen de fans me op handen. Weet je dat mijn Instagram nog steeds vol staat met berichten van Clubfans? Velen zijn zelfs al eens naar Eindhoven gekomen om naar een wedstrijd van PSV te kijken. Grote groepen - soms wel twintig man -, met vlaggen. Écht leuk. Had ik niet verwacht", besluit Lang.