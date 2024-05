Manchester United-coach Erik ten Hag niet te spreken over Ajax en wat ze daar met Overmars deden

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Marc Overmars was voor zijn tijd bij Antwerp actief bij Ajax. Daar werd hij ontslagen wegens meerdere klachten over grensoverschrijdend gedrag. Erik ten Hag haalt nu zwaar uit naar de club.

"Succes komt te voet en gaat te paard, dat gaat zo snel. Veel is terug te brengen tot het ontslag van Marc Overmars", begint ten Hag bij Voetbal International. "Dat was killing voor de club. Ik blijf erbij dat ik het schandalig vind wat ze hem hebben aangedaan. Vanuit clubperspectief was het ook zó dom hoe ze dat hebben aangevlogen, door hem direct voor de bus te gooien."

De United-coach komt nog met mooie woorden voor Overmars. "Voor mij was het toen al duidelijk, maar ik denk nu ook voor iedereen: Overmars was de cruciale en bindende factor in de clubleiding op voetbalvlak. Hij bepaalde de voetballijn. Zijn slimmigheid, zijn strategisch inzicht. Hij schreef geen letter op papier, maar zette alle lijnen uit."

"Toen hij wegviel, donderde dat allemaal in elkaar en werd het één grote anarchie in de organisatie. Met alle respect voor de opvolgers, maar dat was een heel ander niveau. Ze hebben er een puinhoop van gemaakt", besluit hij.

Overmars werkt momenteel bij Antwerp, maar hij zit nog een wereldwijde schorsing uit tot in november die hij kreeg als gevolg van het grensoverschrijdend gedrag.