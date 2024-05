Johan Boskamp ziet dat KRC Genk rivaal STVV nog pijn kan doen: "Ze gaan veel gezeik over zich heen krijgen"

KRC Genk is druk op zoek naar een nieuwe coach. STVV-coach Thorsten Fink prijkt hoog op het lijstje van de Limburgers.

Wouter Vrancken vertrok deze play-offs plots bij KRC Genk. De coach wou graag voor een ander avontuur kiezen, na enkele gesprekken werd besloten dat de coach en club in het midden van de play-offs uit elkaar gingen.

Daarom is Racing Genk nu op zoek naar een waardige vervanger voor Vrancken. Bij hun zoektocht zijn ze uitgekomen bij een aantal leuke opties. De coach die momenteel dicht bij een overstap naar Genk zou staan is Thorsten Fink.

Fink is momenteel nog hoofdcoach bij STVV, de grote rivaal van KRC Genk. De Duitse coach zette dit seizoen mooie prestaties neer met zijn club en is erg goed met jonge spelers.

Johan Boskamp heeft er een duidelijke mening over. "Ik vind dat een logische keuze van Genk. Al gaan ze wel veel gezeik over zich heen krijgen omdat ze hun nieuwe trainer gaan wegpikken bij de grote rivaal", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

KRC Genk is ook geïnteresseerd in Matte Smets, die ook bij STVV actief is. "Misschien blijft het daar niet bij. Ik zie Fink in staat om ook Smetsie nog mee te nemen. Zou ook een goeie transfer zijn voor Genk."