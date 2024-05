Wie zal er in doel staan tijdens het EK? "Ik heb geprobeerd om het de bondscoach heel moeilijk te maken"

Het EK komt steeds dichterbij, op dinsdag maakt bondscoach Domenico Tedesco zijn selectie bekend en weten we welke Rode Duivels er mee gaan. Nog bijna drie weken later weten we ook welke elf spelers starten in de eerste wedstrijd op het tornooi.

Het EK begint op 17 juni echt voor de Rode Duivels. Dan neemt België het op tegen Slowakije in Frankfurt. Minder dan een maand voor het tornooi zijn er echter nog veel onzekerheden.

Vooral in doel wordt het nog spannend. Eerder deze week bleek dat Domenico Tedesco beslist had om Thibaut Courtois op te nemen in zijn voorselectie voor het EK. Dat terwijl de doelman eerder al aankondigde niet mee te gaan naar Duitsland.

Volgens Matz Sels zijn de keepers van de Rode Duivels niet bepaald op de hoogte van de situatie rond Courtois. "Dat is iets wat je aan de trainer moet vragen", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Ik kan dat totaal niet inschatten."

"Wij komen als doelmannen alleszins allemaal heel goed overeen. De Rode Duivels zijn een hele toffe bende, maar over zoiets wordt er nooit gepraat. Er moest ook nooit over gebabbeld worden, want ik denk dat het altijd duidelijk was. Als de coach zijn selectie bekendmaakt, kunnen jullie daar vragen over stellen aan hem."

Als Courtois er niet bij is, dan is Sels normaal reservedoelman. Toch wil hij dan niet zo vanzelfsprekend laten zijn. "Ik heb altijd gezegd: als ik de kans krijg om mij te laten zien, dan wil ik tonen dat ze op mij kunnen rekenen."

"En de laatste interlandperiodes heb ik toch wel wat wedstrijden kunnen spelen. Dat was belangrijk voor mij. Nu is het aan de coach om een beslissing te nemen, dat is iets wat ik niet in handen heb. Ik heb alleszins geprobeerd om het de trainer heel moeilijk te maken", besluit Sels.