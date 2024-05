'Anderlecht zet grote naam uit eigen verleden op verlanglijstje voor volgend seizoen'

RSC Anderlecht had vorig jaar een straffe transferzomer. Maar ook deze keer zou het wel eens speciaal kunnen worden.

RSC Anderlecht trok vorig jaar heel wat ervaring aan, maar deze zomer kan het daar een deel van verliezen. Het is bijvoorbeeld nog lang niet zeker dat Jan Vertonghen, Kasper Schmeichel en Thomas Delaney aan boord blijven.

Eerder was al te horen dat paarswit interesse had in doelman Koen Casteels en er is nog goed nieuws. Volgens La Dernière Heure staat Dennis Praet op het lijstje van Jesper Fredberg als mogelijke versterking richting volgend seizoen.

Anderlecht hoopte met deelname aan de Champions League veel spelers over de streep te kunnen trekken en wellicht ook te betalen, maar voorlopig heeft paarswit het niet meer in eigen handen om dat ticket nog te verzilveren.

Royal Antwerp FC

Praet werd vorige winter nog aan Antwerp gelinkt, toen Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid vertrok, maar omdat er toen nog een transfersom voor Praet betaald moest worden lag dat moeilijk. Nu is hij een vrije speler en moet dat een deal vergemakkelijken.

Bij Anderlecht weten ze dat ze nog een tweede straffe zomermercato nodig hebben om de stap naar de Belgische top te zetten en de achterstand die het de voorbije jaren opliep weer goed te maken.

Praet sloot in een recent interview een terugkeer naar de Belgische competitie niet uit. Hij is toe aan een nieuw hoofdstuk en dat zou wel eens Anderlecht kunnen zijn.