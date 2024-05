De opvallende toekomstplannen van Dennis Praet: keert hij terug naar België?

Dennis Praet werd deze winter aan een terugkeer naar België gelinkt. Het is uitkijken of het er deze zomer misschien van komt.

Dennis Praet werd tijdens de wintermercato gekoppeld aan Royal Antwerp FC. Hij was één van de optie om het vertrek van Arthur Vermeeren naar Atletico Madrid op te vangen.

“Er is toen wel gesproken, ja, er was interesse. Maar dat was niet de beste oplossing. En dan moest er toch weer over sommen worden gepraat, wat het allemaal moeilijker maakte. Als vrije speler sta ik nu sterker”, zegt Praet in Het Nieuwsblad.

Een comeback van Praet in het Lotto Park, daar zouden de fans van Anderlecht zeker geen neen tegen zeggen. “We zien wel. Ik kan de toekomst niet voorspellen. Ik volg Anderlecht nog wel – weliswaar met mate, want ik ben niet de grote voetbalwatcher. Ik ben blij dat het opnieuw meedoet voor de titel. Toch verrassend, na al die moeilijke jaren.”

Vrije speler

De situatie van Praet is deze zomer een pak eenvoudiger dan dat die vorig jaar of deze winter was. Misschien zit een terugkeer naar de Jupiler Pro League er wel in.

“Ik ben einde contract en toe aan iets nieuws. Ik ben nu 29 en fysiek op het hoogtepunt van mijn carrière. Ik wil absoluut weer ergens belangrijk worden, om op die manier het plezier in het spelletje terug te vinden.”