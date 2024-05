Atalanta-coach Gasperini denkt ook aan het volk na Europa League-winst: "Dat zijn littekens die je niet weg kunt halen"

Atalanta won woensdagavond de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen. Het werd 3-0 na een indrukwekkend prestatie van de Italianen.

Atalanta is bezig aan een heel goed seizoen. De club plaatste zich voor de Champions League en won de Europa League. Veel blije gezichten na afloop.

Coach Gian Piero Gasperini was na afloop erg blij dat hij iets heeft kunnen teruggeven aan de stad Bergamo en haar inwoners. Die hebben het de laatste jaren niet altijd even makkelijk gehad.

"De mensen van Bergamo hebben heel wat meegemaakt. Zeker met COVID in onze stad, dat zijn littekens die je niet kan wegdoen. Maar we hebben nu wellicht voor een glimlach kunnen zorgen bij onze mensen", klonk het.

"We hebben zoveel mooie matchen gespeeld. Het is niet enkel vandaag dat we goed speelden. Het is alleen dat we nu iets hebben dat al dat werk vorm geeft."

Atalanta legde een mooi parcours af om de Europa League te winnen. "We hebben op de weg naar deze titel alle grote kampioenen verslagen. Liverpool stond aan de leiding in de Premier League toen we hen versloegen, Sporting CP dat kampioen Portugal werd. En nu verslagen we de kampioen van Duitsland."