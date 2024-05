Mark Van Bommel emotioneel na blessure De Laet: "Ik hoop op een wonder, maar..."

Antwerp verloor met 1-0 tegen Racing Genk, maar het gespreksonderwerp na afloop van de partij was de blessure die Ritchie De Laet opliep. Coach Mark Van Bommel werd er emotioneel van.

"Het zag er niet goed uit, maar zijn reactie was nog duidelijker. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ook als trainer flitst vanalles door je hoofd. Dit gun je niemand, dit is klote", reageerde Van Bommel.

"De hele wedstrijdanalyse valt in het water bij de blessure van Ritchie. Als je ver op het einde van je carrière bent en je hebt dan zulk een moment in de wedstrijd, dan denk je ook terug aan je eigen carrière en dan hoop je dat het niet zo eindigt voor Ritchie."

Op dit moment is het onmogelijk om de ernst van de blessure vast te stellen, weet Van Bommel. Hij vreest dat een afscheidswedstrijd voor het eigen publiek er niet in zal zitten voor De Laet.

"Er zit heel veel spanning op die plek, dus is het moeilijk om er iets over te zeggen. De diagnose is niet te stellen momenteel, maar het ziet er niet goed uit."

"Hij heeft dit absoluut niet verdiend, de dingen die hij laat zien. We weten allemaal dat hij niet de allerfitste is maar hij doet er alles voor om fit te zijn. Het was waarschijnlijk volgende week zijn laatste thuiswedstrijd. Ik hoop op een wonder, maar..."