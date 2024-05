Georges Leekens spreekt klare taal over verschil tussen Nicky Hayen en Ronny Deila

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Club Brugge staat op een punt van de 19de landstitel. Nicky Hayen deed het tij in het Jan Breydelstadion helemaal keren.

19 punten was de achterstand van Club Brugge op de toenmalige leider Union SG op het einde van de reguliere fase van de competitie, maar ondertussen is de situatie helemaal gekeerd.

“Wat uiteindelijk telt, is de manier waarop ze terugkwamen. En wat Club Brugge onder Nicky Hayen heeft gedaan, dwingt echt respect af”, vertelt Georges Leekens aan La Capitale.

De moeilijke tijden onder Ronny Deila noemt de ex-bondscoach gewoon een kwestie van slechte timing. “Of een slecht gevoel bij zijn groep. Let wel, ik trek de kwaliteiten van de Noor niet in twijfel, maar ik heb het gevoel dat er bij hem geen groepsgevoel meer was.”

Met alle gevolgen van dien. “Waarschijnlijk isoleerde hij zich van de groep, maar in ieder geval hadden we het gevoel dat de 'match' tussen hem en de spelers er niet was. Het gebeurt wel eens dat goede coaches niet slagen bij grote clubs.”

DNA van Club Brugge

Nicky Hayen nam over en hield de voetjes goed op de grond. “Hij heeft het DNA van blauwzwart en kende jongeren als Sabbe, Ordonez en De Cuyper al door en door.”

Hayen bleef zelf op de vlakte. “Hij heeft zichzelf niet in de kijker gesteld en was in staat om het vertrouwen van te spelers te herstellen. Mannen als Odoi, Thiago en Skoras speelden voor de ploeg, niet voor een transfer.”