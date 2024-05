Toch wel verrassend gezien zijn luttele speeltijd: ook deze naam zit in voorselectie van Tedesco

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Donderdag werd bekend dat de namen van Axel Witsel, Toby Alderweireld en Maxim De Cuyper op de lijst van Domenico Tedesco stonden. Over een week zal de officiële lijst bekend zijn.

Een week voor de officiële lijst van 23 (tot 26) namen van de Rode Duivels die naar het EK 2024 in Duitsland zullen gaan, zijn de weddenschappen geopend en is niets uitgesloten.

Inderdaad, afgelopen donderdag zorgde het nieuws over de aanwezigheid van Axel Witsel en Toby Alderweireld in de voorselectie van Domenico Tedesco voor opschudding. Ook de naam van Maxim De Cuyper stond op die lijst.

De verschillende blessureproblemen van Jan Vertonghen, die er alles aan doet om beschikbaar te zijn voor de Rode Duivels, en Arthur Theate hebben de bondscoach gedwongen om zijn plannen te herzien.

Arthur Vermeeren in de voorselectie van Domenico Tedesco

Maar dit is niet de laatste verrassing die we eventueel zouden kunnen zien verschijnen, ook al is dit momenteel slechts een voorselectie.

Volgens informatie van La Dernière Heure zou ook Arthur Vermeeren zijn naam op die lijst hebben staan. Niemand betwist zijn talent, maar zijn schamele speeltijd bij Atlético Madrid doet vragen rijzen over de vorm van de speler.