'Philippe Clement wil twee pionnen van Royal Antwerp FC binnenhalen'

Royal Antwerp FC neemt na dit weekend afscheid van Mark van Bommel. Ook andere leden van de technische staff verlaten de club.

Mark van Bommel is zondag voor de laatste keer coach langs de zijlijn bij Royal Antwerp FC. De Nederlander verlaat de club, al is nog niet geweten waarheen hij trekt.

Het lijkt wel alsof er een tijdperk afgesloten wordt bij The Great Old, want ook heel wat spelers zouden de club deze zomer wel eens kunnen verlaten.

Met Jonas De Roeck wordt er normaal heel binnenkort een nieuwe trainer aangesteld. Die zal op een totaal andere manier moeten werken dan Antwerp tot nu toe gewoon was.

Ook bij de technische staff zijn er heel wat wijzigingen op til. Zo zou assistent Andries Ulderink ook de club verlaten. Het is niet zo dat hij Van Bommel zal volgen naar diens volgende werkgever.

Glasgow Rangers

Volgens Het Nieuwsblad kan Ulderink assistent worden bij Glasgow Rangers, de club waar ex-Club Bruggetrainer Philippe Clement aan de slag is. Ook de video-analist van Antwerp zou naar Schotland vertrekken.

Ulderink had eerder dit jaar laten weten dat hij graag ergens hoofdtrainer zou worden, maar als er geen aanbieding was, zou hij ook de job als T2 ergens anders dan bij Antwerp zien zitten.

John Stegeman, de andere Nederlander die assistent was van Mark van Bommel, zou niet voor een andere uitdaging kiezen. Hij blijft normaal aan boord op de Bosuil.