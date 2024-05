Beslissing lijkt genomen: 'Hij wordt zo goed als zeker nieuwe coach van KRC Genk'

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk is flink op zoek naar een nieuwe coach om het nieuwe seizoen mee te beginnen. Met één bepaalde trainer zouden de gesprekken heel goed verlopen zijn.

Wouter Vrancken besloot tijdens de play-offs plots dat hij klaar was voor een ander avontuur. Na wat gesprekken met het bestuur gingen beide partijen uit elkaar, op een cruciaal moment in de Champions' Play-offs.

Daardoor is Racing Genk nu op zoek naar een waardige vervanger voor Vrancken. Er liggen een aantal profielen op tafel, maar één bepaalde coach maakte echt veel indruk.

Volgens Het Nieuwsblad is het duidelijk dat Thorsten Fink de opvolger van Vrancken moet worden. De krant meldt dat de onderhandelingen geweldig goed zijn verlopen.

Daardoor kwam in Genk de Raad van Bestuur samen. Daar werden de drie dossiers besproken, 'in volgorde'. De andere twee dossiers gaan dan over Ruud van Nistelrooij en Johan Van Rumst.

De Limburgers strijden nog voor de vierde plaats en tellen op dit moment 37 punten. Cercle Brugge zal er alles aan doen om nog over Genk te springen. Zondag speelt Genk tegen Union SG zijn laatste wedstrijd van het seizoen.