Roland Duchâtelet lijkt weinig hoop te hebben voor Standard: "Dat is verre van zeker"

Het gaat echt niet goed met Standard. De club beleefde een verschrikkelijke seizoen op alle vlakken. Op dit moment bestaat de kans zelfs dat het op een faillissement moet eindigen.

777 Partners heeft heel wat schade aangericht bij Standard. De Amerikaanse eigenaars moeten nu vertrekken, terwijl de Rouches op zoek zijn naar een nieuwe overnemer.

Roland Duchâtelet ziet het met lede ogen aan. "Ik vind het heel jammer", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Voor mij blijft Standard de club met het grootste potentieel in België."

"Ook buiten de landsgrenzen is Standard één van de belangrijkste ambassadeurs van ons voetbal. Als ik aan een Duitser vraag welke Belgische clubs hij kent, dan is het eerste antwoord altijd ‘Standard Lüttich’. Pas daarna komen Club Brugge en Anderlecht."

Standard is nu dus naar een nieuwe eigenaar op zoek, maar zal die ook gevonden worden? "In de huidige situatie is dat verre van zeker", is Duchâtelet weinig hoopvol. "Vooral omdat er geen goed zicht is op mogelijke lijken die nog uit de kast kunnen vallen. Het grote risico is dat de reële schulden veel groter zijn dan de formele schulden die in de boeken staan. Dat maakt een overname bijzonder riskant."

Als er hem wordt gevraagd hoeveel kans er is dat dit op een faillissement eindigt voor de Rouches, is hij zeer duidelijk. "Vijftig procent. Ik snap dus wel dat de fans zich zorgen maken. Een faillissement van een voetbalclub weegt emotioneel zwaarder dan dat van een bedrijf."

"Naast een degradatie dreigt een club ook zijn stamnummer en officiële naam te moeten afstaan. Voor een supporter staat dat bijna gelijk aan de dood van z’n club. De ervaring leert wel dat ze zich daar over kunnen zetten. Zoals we dat nu zien bij Beerschot. Het is een overkomelijk probleem, maar het doet wel een aantal jaar pijn. Zeker bij Standard, dat al meer dan honderd jaar in eerste klasse speelt", besluit hij.