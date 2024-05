Sterkhouder van STVV laat zich uit over eventueel vertrek en hint waar hij het liefst terecht zou komen

Abou Koita heeft al een geweldig seizoen achter de rug. Het zou zomaar kunnen dat hij dit weekend zijn laatste wedstrijd voor STVV speelt.

Zaterdag gaat STVV op bezoek bij KAA Gent, dat de Europe Play-offs al gewonnen heeft. Voor Abou Koita kan het een speciale wedstrijd worden, hij zou deze zomer een mooie transfer kunnen versieren.

"Die kans bestaat, maar zeker is dat niet", begint Koita bij Het Belang van Limburg. "Ik sta sowieso nog één jaar onder contract bij STVV. Ik heb een goed seizoen achter de rug. Dus is het begrijpelijk dat er interesse is. Maar het blijft afwachten of een ploeg me absoluut wil aantrekken en of de clubs er vervolgens uitkomen."

Koita kon dit seizoen zijn kwaliteiten week op week tonen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 5 miljoen euro geschat. "Ja, ik heb er dan ook lang op moeten wachten vooraleer ik op mijn beste positie werd uitgespeeld. Als ik vorig seizoen al mocht opdraven, dan was het meestal als linker wingback."

"Op die positie moet je meer aan verdedigen denken. Gelukkig zijn de mensen van het bestuur en de mensen rondom het team altijd in mij blijven geloven. Ze hadden mij beloofd dat ik me meer offensief zou mogen uitleven op de flank en hebben die belofte waargemaakt. Waarop ook ik me aan mijn belofte heb gehouden."

Hij hint ook al even waar hij liefst naartoe zou trekken. "Dan kom ik in eerste instantie toch bij de Bundesliga of La Liga uit. De Ligue 1 en de Premier League zijn natuurlijk ook hoog aangeschreven, maar ik denk dat de Duitse en Spaanse competitie het meest op mijn lijf geschreven zijn."