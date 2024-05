Deze drie scheidsrechters werden door de spelers genomineerd voor 'Referee of the Season'

De Pro League Awards zullen op maandag 27 mei worden uitgereikt in het vernieuwde casino van Middelkerke. Er zal ook een prijs zijn voor 'Referee of the Season'.

Met de Pro League Awards wordt het voetbalseizoen in België op een leuke manier afgesloten. Op maandag 27 mei worden er tal van prijzen uitgedeeld. Er zal ook een scheidsrechter in de prijzen vallen. De spelers mogen steeds nomineren wie zij graag op het podium zien staan, dat is dit jaar niet anders. De drie genomineerden voor dit seizoen zijn Erik Lambrechts, Jonathan Lardot en Bram Van Driessche. Daar zien we één andere naam dan afgelopen editie, toen stond Lawrence Visser erbij in de plaats van Van Driessche. Vorig seizoen werd Jonathan Lardot verkozen tot 'Referee of the Season'. Hij haalde het met een ruime voorsprong (186 punten, Lambrechts had 86 punten en Visser 55). Als Lardot dit jaar opnieuw wint zal het zijn vierde keer worden. Nominees voted by the players 👏



