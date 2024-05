POLL: Wie van de drie? Wie wordt volgens u kampioen? De scenario's zijn legio...

Nog drie speeldagen te gaan en het blijft enorm spannend aan de top van de Champions' Play-offs. Club Brugge nam afgelopen weekend de leiding over van Anderlecht, maar de komende twee speeldagen treffen ze de twee andere titelpretendenten.

Club Brugge kan op de voorlaatste speeldag al kampioen worden op het veld van Anderlecht als ze zes op zes pakken in hun volgende twee confrontaties, thuis tegen Union en op Anderlecht. Anderlecht kan op eigen veld ook kampioen spelen als ze winnen van Genk en Club Brugge, maar dan moet blauw-zwart thuis wel verliezen van Union.

Union kan pas op laatste speeldag

Union kan sowieso al niet meer kampioen worden voor de laatste speeldag. Zelfs als ze winnen van Club en ongeacht het resultaat in Anderlecht-Club Brugge zal er nog altijd minstens één concurrent overblijven tot de laatste speeldag.

Het is bijna hogere wiskunde om de kansen van de titelkandidaten te berekenen, maar de Bruggelingen hebben uiteraard de beste papieren en alles in eigen handen. Anderlecht ook, maar een voorsprong in deze fase van het kampioenschap is natuurlijk het meest comfortabele.

"We kijken niet naar de rangschikking", zeiden Brian Riemer en Alexander Blessin zondag in koor. En eigenlijk hebben ze gelijk. Er zijn nog zoveel plotwendingen mogelijk. Maar dat Club in de beste flow zit, kunnen ze geen van beiden ontkennen.

Details en blessures

Blessurelast zal ook zijn aandeel hebben in de komende dagen. Anderlecht dat nu bijvoorbeeld Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru zou moeten missen... Union dat Burgess zag uitvallen... Club die Bjorn Meijer maanden moet missen... Elk puzzelstukje is nu belangrijk.

Net als de details. Bij Club zit het allemaal wat mee, terwijl Anderlecht en Union de bal minder in hun voordeel zien rollen. Maar we gaan het zeker geen kampioenengeluk noemen bij Hayen en co. Er staat gewoon een goeie organisatie en het vertrouwen is groot. Dan valt het dubbeltje al eens meer jouw kant op.