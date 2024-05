OFFICIEEL: Is zijn pensioen een feit? West Ham United bevestigt afscheid van grote naam

West Ham United neemt op het einde van het seizoen afscheid van David Moyes. De 61-jarige Schot stond sinds 2017 aan het roer van de Londense traditieclub.

West Ham United laat weten dat de wegen van de club en David Moyes op het einde van het seizoen scheiden. Het contract van de coach loopt op het einde van dit seizoen af. Er zal niet worden gesproken over een nieuwe overeenkomst.

The Irons maakten een grijs seizoen door. West Ham kampeert momenteel op een negende plaats in het klassement. Na de eindwinst in de Conference League hadden de Londenaren echter gehoopt om een nieuwe stap te maken.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires. — West Ham United (@WestHam) May 6, 2024

Moyes staat sinds 2017 aan het roer van West Ham United. Na een pauze - de Schot werd eventjes aan de deur gezet - is hij sinds 2018 onafgebroken aan het werk geweest in East End. Daar komt op het einde van het seizoen dus een einde aan.

Moyes behaalde zijn grootste successen als coach van Everton FC. Na meer dan tien seizoenen bij The Toffees werd hij de opvolger van sir Alex Ferguson bij Manchester United. Op Old Trafford liep het echter volledig fout.

Gaat David Moyes nog door als coach?

Moyes nam een (korte) pauze en was vervolgens nog actief als oefenmeester bij Real Sociedad, AFC Sunderland en dus West Ham. Het is momenteel niet geweten of de Schot van plan is om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan.