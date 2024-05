Het grote dilemma van Club Brugge: 'Is dit een tijdelijke flow of zien ze mayonaise voor lange tijd pakken?"

De goede prestaties van Club Brugge in de Champions' Play-offs heeft het bestuur stilaan voor een dilemma geplaatst. Het was na het vertrek van Ronny Deila eigenlijk nooit de bedoeling om volgend seizoen met Nicky Hayen aan het roer te starten. Maar wat als...

De vraag stelt zich nu al. Na alle miserie van het reguliere seizoen heeft Hayen de harten van de supporters veroverd. 19 op 21 en een halve finale van de Conference League. En het kan straks allemaal nog veel mooier worden. Stel u maar eens voor dat Club straks de titel pakt op het veld van Anderlecht.

Waarom niet met Hayen?

't Is de natte droom van menig supporter van blauw-zwart. Na uit een verloren positie te zijn teruggekomen de oppergaai pakken op het terrein van de aartsrivaal. Als Club de volgende twee matchen (Union en Anderlecht) wint, is het zover.

Maar dan komt voor het bestuur het moeilijkste. Wie wordt volgend seizoen de coach? Gaan ze door met Nicky Hayen of blijft het originele plan om een trainer met naam en faam te vinden actief? Het antwoord daarop zal niet in één-twee-drie gevonden worden.

Velen zullen zich afvragen waarom ze niet gewoon doorgaan met een coach die nu successen boekt. Ook dat antwoord is niet zo simpel. Hayen heeft Club in een flow gekregen. Gewoon door van een 4-2-3-1 naar een meer eenvoudige 4-3-3 te gaan.

Slim, aangezien zowel Vanaken als de flankaanvallers zich daar veel beter in voelen. En Hayen is een goeie people manager. In zijn tien matchen bij Club heeft hij 25 spelers gebruikt. Iedereen is gelukkig. Zolang de resultaten er zijn, mort er ook niemand.

Maar het bestuur heeft zo ook nog niet kunnen zien hoe hij met tegenslagen omgaat. En of hij zijn team na zo'n tegenslag weer op de rails kan krijgen. 't Is wikken en wegen. Na vijf trainers in twee jaar willen ze de bal niet misslaan.

Topnaam of gaan voor het bekende?

Weeral een trainer voor Nieuwjaar aan de deur moeten zetten, is het horrorscenario. Hayen zelf hoopt natuurlijk dat Club voor hem kiest en heeft de steun van het grootste deel van de achterban. Aan de top is echter al gezegd dat emoties deze keer niet zullen meespelen.

Maar wat met successen? Je kan toch moeilijk een trainer aan de deur zetten die net de titel pakte en mogelijk ook nog eens voor Europees succes zorgt. Dat zijn prestaties die vele miljoenen in het laatje brengen. 't Is dansen op een slappe koord.

Want ook een ervaren trainer met naam en faam is geen garantie op succes. Wat ze ook beslissen, het blijft altijd een gok. En ga je dan niet makkelijker voor het bekende? Iemand die de ploeg en de clubcultuur al kent? Bon, liever zij dan wij...