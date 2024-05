Een deur sluit in de Premier League voor Will Still na zijn vertrek bij Reims

Afgelopen week heeft Stade de Reims aangekondigd dat ze niet verder zullen samenwerken met Will Still. De Belgische trainer moet nu op zoek naar een nieuwe club.

Na bijna twee seizoenen als hoofdcoach, loopt het verhaal van Will Still af bij Stade de Reims. De recente resultaten en meningsverschillen met het bestuur hebben niet in zijn voordeel gespeeld.

Will Still maakte in de Ligue 1 wel veel indruk en trok de aandacht. Zijn naam wordt duidelijk genoemd bij een aantal grote clubs. Het blijft nog wel even afwachten waar zijn volgende avontuur zal beginnen.

Will Still is ook erg geliefd in Engeland. Hij werd vrij nadrukkelijk genoemd bij West Ham, waar David Moyes naar verwachting aan het einde van het seizoen zal vertrekken.

Still heeft nooit zijn bewondering voor de Premier League verborgen. Coachen in Engeland zou een enorme stap in zijn carrière zijn en hem dichter bij een deel van zijn familie brengen.

Het lijkt er echter op dat als hij toch in Engeland aan de slag gaat, dit niet bij de Londense club zal zijn. Volgens informatie van The Guardian zal West Ham Julen Lopetegui aanstellen als T1. De Spanjaard zou al een contract hebben getekend.