Gent-speler leeft in onduidelijkheid en weet niets over zijn toekomst: "Ik wil graag blijven"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eind november van vorig jaar brak Paul Nardi zijn onderbeen. Gisteren mocht hij tegen STVV zijn wederoptreden vieren. Een mooi moment, maar intussen zit de Franse goalie wel met vragen. Zijn contract loopt binnen enkele weken immers af.

Het werd een emotioneel moment voor Nardi. "Het was een bijzonder moment toen ik weer het veld betrad. Vooral het applaus van de supporters deed me veel goed," aldus de doelman

"Ik was ontroerd, ja. Het was mijn eerste keer terug op het veld na die lange blessure. Ik vond het een prachtig gebaar van de coach dat ik mocht invallen."

Eind juni loopt zijn contract af en hij heeft nog geen antwoord gekregen over een mogelijke verlenging. "Ik weet nog niets over mijn eigen toekomst. Ik wacht nog op een antwoord van de club, dus het is nog onduidelijk."

"Hopelijk komt dat er in de komende weken. Het is uiteraard wat frustrerend; als speler wil je graag zekerheid. Ik raakte geblesseerd terwijl ik de clubkleuren verdedigde en heb laten zien dat ik snel kan terugkeren."

In ieder geval is zijn eigen intentie duidelijk. Hij wil bij Gent blijven. "Ik heb dit ook voor de club gedaan. Ik wil graag blijven en heb bewezen dat ik er alles voor wil doen."