OHL-coach Garcia niet blij met scheidsrechters: "Ik zou een boete krijgen"

OH Leuven sloot zaterdag het seizoen af met een nederlaag tegen Westerlo. De Vlaams-Brabanders kwamen met tien man nog terug tot 1-1, maar een tweede rode kaart was er te veel aan.

Federico Ricca kreeg al na een halfuur rood en in minuut 68 moest ook Russo vroegtijdig naar de kleedkamers. Te veel om Westerlo van de eerste winst in de play-offs af te houden. Oscar Garcia was achteraf dan ook ontgoocheld.

Maar de coach was ook zeker niet blij met het optreden van de scheidsrechters. "Ik ga niet zeggen wat ik denk of ik zou een boete krijgen. We kunnen natuurlijk niet helemaal tevreden zijn, want we hebben verloren.

"Er was ook veel sfeer en dat is leuk voor de spelers die afscheid nemen van ons na deze wedstrijd. We eindigen 10e in de stand en dat is het beste resultaat uit de geschiedenis van de club."

Over zijn eigen toekomst kon hij vrij duidelijk zijn. "Het seizoen was dus echt wel geslaagd. Normaal blijf ik bij Leuven, want ik heb nog 2 jaar contract, maar in het voetbal weet je nooit."

Voor Joren Dom werd het een afscheid van Den Dreef. "Het was mooi dat ik hier nog de kans kreeg om te spelen van de coach, ook met de kapiteinsband. Ik heb heel mooie jaren gehad in Leuven, maar heb nog veel ambitie. Ik voel me klaar voor een nieuw avontuur."