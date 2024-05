Zal 37 miljoen euro volstaan? 'Vier (!) Engelse topclubs geven hét sein en komen tegelijkertijd in actie voor Antonio Nusa van Club Brugge'

Club Brugge mag zich opmaken voor een biedingsoorlog. Enkele Engelse clubs hebben - toevallig of niet? - het sein gegeven om het gaspedaal in te drukken voor Antonio Nusa. De blauw-zwarte penningmeester wrijft zich alvast in de handen.

Club Brugge en Brentford FC hadden afgelopen wintermercato al een akkoord over de transfer van Antonio Nusa. The Bees hadden 37 miljoen euro veil voor de Noorse flankaanvaller, maar knieproblemen strooiden roet in het eten. Diezelfde 37 miljoen euro spendeerde Brentford dan maar aan Igor Thiago.

Inmiddels is het duidelijk dat de knieproblemen van Nusa een storm in een glas water zijn. De 19-jarige Noor kreeg van verschillende dokters de bevestiging dat er geen problemen zijn met het oog op zijn voetbalcarrière. Met andere woorden: de transfer is voor deze zomer.

© photonews

Al zal het niet richting Brentford zijn. Fichajes meldt dat de Engelse topclubs Nusa nadrukkelijk op de radar hebben staan. De voorbije week kreeg Dévy Rigaux mails van vertegenwoordigers van Tottenham Hotspur, Arsenal FC, Manchester City en Arsenal FC.

De Engelse topclubs zien in Nusa een betaalbare opportuniteit met héél véél potentieel voor de toekomst. Het prijskaartje is immers gekend: Club Brugge wil 37 miljoen euro op de bankrekening zien verschijnen in ruil voor een jawoord.

Hoeveel gaat Club Brugge verdienen aan Antonio Nusa?

Al bestaat de kans dat de records zullen sneuvelen. Een biedingsoorlog tussen Engelse topclubs zou ervoor kunnen zorgen dat er enkele miljoenen bijkomen. We herhalen het nogmaals: de blauw-zwarte penningmeester beleeft hoogdagen.