Alderweireld gaat helemaal los richting scheidsrechters: "Ik ben er helemaal klaar mee! Anders beslis je het gewoon op voorhand"

Toby Alderweireld werd vijf minuten na de match voor de camera van Eleven/DAZN gehaald. En het was eraan te zien dat de emoties nog zwaar woelden. De verdediger ging helemaal los over de scheidsrechterlijke beslissingen.

Je zag het aan zijn gezicht dat hij kwaad was. Dat gebeurt niet zoveel. "We hebben voor onze trots gespeeld. We hadden alles onder controle, maar dan komen we heel ongelukkig 0-1 achter", begon Alderweireld zijn analyse.

Om daarna door te gaan over de scheidsrechters. "Die hebben een negatieve dag gehad. Kijk, ik ben er helemaal klaar mee. Ik feliciteer Club Brugge, maar de refs hebben hun rol gespeeld. Hun niveau is echt wel dramatisch en dat is niet alleen vandaag."

Alderweireld vindt het al een hele play-offs in hun nadeel uitdraaien. "Kijk, ik sta hier vijf minuten na de match en de emoties spelen ook wel nog mee. Maar die arrogantie... Anders moet je het gewoon op voorhand al beslissen hé."

"Alles wordt in ons nadeel gefloten. Elke beslissing is tegen ons. Natuurlijk zie ik het ook door een rood-witte bril, maar dat is gewoon hoe wij het ervaren."

Dat wil niet zeggen dat de mindere prestaties donderdag zullen meespelen, belooft hij. "Vandaag was geen mindere prestatie he. Als je die tweede penalty krijgt, speel je hier gewoon gelijk. Vandaag, dat was Antwerp. Met de fans achter ons. Daar ben ik trots op. En donderdag gaan we gewoon voor die prijs."