Roman Yaremchuk terug naar Brugge? Oplossing lijkt zich aan te bieden

Club Brugge heeft twee jaar geleden maar liefst 17 miljoen euro uitgegeven aan Roman Yaremchuk. De Oekraïner is er nooit in geslaagd om zich te profileren in Jan Breydel, maar zou deze zomer weer aan de deur staan.

Afgelopen zomer besloot Club Brugge om Roman Yaremchuk uit te lenen aan FC Valencia. De Oekraïense aanvaller heeft niet zijn oude niveau teruggevonden, maar slaagde er toch in om 4 doelpunten te scoren en wat speeltijd te krijgen. Zoals het Spaanse medium Relevo uitlegde, zal Yaremchuk niet worden behouden door FC Valencia aan het einde van dit seizoen. Dit ondanks de wens van de spits zelf om zijn avontuur in de Liga voort te zetten. Onder contract tot 2026 bij Brugge, zal Yaremchuk dus terugkeren naar het Venetië van het Noorden na dit seizoen. Tenzij een andere club hem wil overnemen? Volgens informatie van de Turkse transferjournalist Yunus Emre Sel zou Trabzonspor stappen hebben ondernomen om Yaremchuk aan te trekken. Trabzonspor, bonservisi Club Brugge takımında olan Yaremchuk'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.



Als hij naar het Turkse team vertrekt, zou Yaremchuk daar de voormalige Genk-speler Paul Onuachu aantreffen, maar ook Denis Dragus (ex-Standard), die naar verwachting zal tekenen vanuit Gaziantep. Rode Duivel Thomas Meunier speelt ook bij Trabzonspor, en wordt genoemd aan de kant van Atletico Madrid.