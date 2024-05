Simon Mignolet haalt meteen hoog niveau bij terugkeer, maar... doelman van Club Brugge toont pas echt zijn klasse als het over Jackers gaat

Simon Mignolet maakte afgelopen zondag zijn wederoptreden bij Club Brugge na anderhalve maand blessureleed. De doelman toonde met enkele reddingen dat hij klaar is voor de eindsprint. Al toonde hij na de wedstrijd zijn echt grote klasse.

"Ik ben tevreden met het resultaat en met de overwinning", aldus Simon Mignolet. "Maar ik baal toch een beetje van dat tegendoelpunt. Een terugkeer met een clean sheet was leuker geweest. Maar kom, het is allemaal goed gekomen."

Big Si lag de voorbije anderhalve maand in de lappenmand. Tijdens zijn afwezigheid ontpopte Nordin Jackers zich tot een uitstekende vervanger. Meer zelfs: Nicky Hayen gaf hem de voorkeur in Firenze, maar een blessure zorgt ervoor dat Mignolet zijn plaats opnieuw kon innemen."

© photonews

"Zonder de blessure van Jackers had ik niet gespeeld tegen Antwerp", is Mignolet héél duidelijk. "Hij heeft het tijdens mijn afwezigheid uitstekend gedaan. Iedereen weet nu dat Club Brugge over twee goede doelmannen beschikt."

Kan Nordin Jackers de concurrentiestrijd voeren met Simon Mignolet?

Mignolet hoopt dan ook dat zijn concullega snel klaar is om de concurrentie aan te gaan. "Nordin en ik komen heel goed overeen. Ik hoop dat hij snel terug fit is. Het mooiste zou zijn dat we binnen enkele weken samen een trofee kunnen vieren."