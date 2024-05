🎥 Zorgt Hugo Vetlesen voor dé actie van de play offs?: "Hier moet je een kaart voor geven"

Club Brugge is de grote winnaar van de 7e speeldag van de Champions Play Offs en staat alleen aan kop. Al had Brugge het niet eenvoudig tegen een stug Antwerp.

Toen Club Brugge op een dubbele 0-2 voorsprong kwam, leek de meest lastige opdracht volbracht voor Blauw-Zwart. Maar door de snelle aansluitingstreffer van Michel-Ange Balikwisha was het toch nog bibberen voor Club.

En wanneer je aan het bibberen bent en koste wat kost die drie punten over de streep wilt trekken, dan heiligt het doel de middelen. Eén van de meest stuitende voorbeelden op dat vlak zal elke Belgische voetbal-fan zich nog wel herinneren: Kylian Mbappe in de halve finale op het WK tegen België die nog wat ging goochelen met de bal en hem uiteindelijk wegtikte.

Mbappe kreeg vervolgens een gele kaart en daarmee was de kous af. Hugo Vetlesen liet tegen Antwerp zien dat hij ook enkele hoofdstukken van hetzelfde boek als Mbappe gelezen heeft. Na een contact met Lammens ging Vetlesen neer buiten het veld. Niet echt handig, dacht hij. Daarop ging de Noor hinkend naar het veld om daar verder op de grond te rollen.

😅 | De magische herrijzenis van Hugo Vetlesen was maar van korte duur. 🪄🤕 #ANTCLU pic.twitter.com/JP2SECpTVq — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) May 5, 2024

Commentators Peter Morren en Wesley Sonck waren op Eleven DAZN alleszins zeer duidelijk: "Dat moet je niet doen en moet bestraft worden. Daar moet je een kaart voor geven natuurlijk", was hun duidelijke oordeel.

Scheidsrechter Jasper Vergoote hield de kaarten echter op zak voor Vetlesen. Of die paar seconden geholpen hebben is moeilijk aantoonbaar maar Club trok de drie punten uiteindelijk wel over de streep in Antwerpen.