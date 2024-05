Gent heeft de knoop doorgehakt: 'Niet Besnik Hasi, maar coach van deze Belgische club moét de opvolger van Vanhaezebrouck worden'

KAA Gent heeft Wouter Vrancken helemaal bovenaan de wenslijst gezet als coach voor volgend seizoen. Ook de coach zelf is gecharmeerd door de interesse. Al dient er nog een obstakel overwonnen te worden.

Het Nieuwsblad weet dat Wouter Vrancken de topkandidaat is om de nieuwe coach van KAA Gent te worden. Sam Baro - de eigenaar van De Buffalo's is een fan van de werkwijze van de coach - heeft de knoop doorgehakt.

Vrancken is momenteel aan de slag als coach van KRC Genk. Al zit er sinds enkele maanden ruis op de lijn. De goede start van de Limburgers in de Champions Play-Off leek de lucht te doen opklaren, maar inmiddels is Genk opnieuw bij af.

Het is de bedoeling van zowel Genk als Vrancken om snel klaarheid te scheppen. Maar dat is net het probleem voor Gent. De coach heeft een contract tot medio 2026 in Limburg. Zonder een ontslag of verbreking van dat contract wordt het een dure zaak voor De Buffalo's.

Ook Besnik Hasi staat nog steeds op de lijst van Gent. De huidige oefenmeester van KV Mechelen leek dé topkandidaat te zijn, maar is inmiddels een plan B geworden. "Ik wil de komende jaren graag in België aan de slag blijven", was hij nochtans héél duidelijk.

Wie wordt de nieuwe coach van KAA Gent?

De Buffalo's willen snel een nieuwe coach aanstellen om de voorbereiding op het nieuwe seizoen vorm te geven. Het is nog steeds wachten op de officiële berichtgeving omtrent het afscheid van Hein Vanhaezebrouck. Al twijfelt niemand er meer aan dat laatstgenoemde na dit seizoen zal vertrekken.