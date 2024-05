De spreekwoordelijke druppel: 'Van Bommel had twijfels, maar om deze reden(en) was ook voor Antwerp de maat vol'

Mark van Bommel is bezig aan zijn laatste weken bij Antwerp FC. De Nederlander twijfelde al langer aan zijn toekomst op De Bosuil. Maar ook zonder de eigen twijfel was het einde verhaal geweest.

Antwerp FC en Mark van Bommel zaten vorige week samen om hun toekomst te bespreken. Tijdens die meeting is besloten dat het contract van de Nederlander na het seizoen zal ontbonden worden. Al zal de officiële communicatie pas na het seizoen - of misschien na een eventuele bekertriomf komende donderdag? - volgen.

We schreven enkele weken geleden al dat van Bommel de beslissing had genomen om een punt te zetten achter zijn hoofdstuk bij The Great Old. De coach is niet vergeten wat er destijds is gebeurd bij VfL Wolfsburg. Eenzelfde scenario bij Antwerp behoorde tot de mogelijkheden.

© photonews

Bovendien waren er voor van Bommel té veel vraagtekens. Hoe zit het met de financiële toekomst van Antwerp? Kan het vertrek van Arthur Vermeeren deze zomer eindelijk opgevangen worden? Komt Marc Overmars na zijn schorsing nog terug om orde op zaken te stellen?

Het is duidelijk dat een scheiding de enige correcte uitweg was. Bovendien weet Het Laatste Nieuws dat ook langs Antwerpse zijde de liefde bekoeld was. De bestuurskamer was het de voorbije maanden niet altijd eens met van Bommel. Een recent voorbeeld: Paul Gheysens kon er niet mee lachen dat de kern drie vrije dagen kreeg na de nederlaag tegen Union SG.

Wie wordt de nieuwe coach van Antwerp FC?

Zelfs met een van Bommel die hernieuwde motivatie had gevonden om door te gaan zou Antwerp er een punt achter gezet hebben. The Great Old wil volgend seizoen met een propere lei starten. En daar hoort eveneens een nieuwe sportieve wind bij. Moeten we al eventjes opsommen welke coaches volgend seizoen vrij zijn?