Union SG heeft het lot niet meer in eigen handen: "We moeten ons eerst concentreren op de bekerfinale"

Union SG moest absoluut winnen tegen Anderlecht, maar dat is niet gelukt (0-0). Vanaf nu zullen de mannen van Alexander Blessin nog vier finales spelen, inclusief die van de Croky Cup aanstaande donderdag tegen Antwerp.

Union staat nu op 3 punten achter op de leider, Club Brugge. Met nog 3 speeldagen te gaan en na het gelijkspel tegen Anderlecht, zijn de berekeningen eenvoudig.

Union heeft lot niet langer in eigen handen en zal Club volgende zondag moeten verslaan om nog kans te maken op de titel, afhankelijk van de resultaten van Anderlecht. "We hebben de stap die we verwachtten niet gezet", verklaarde Alexander Blessin tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

"Ik zag twee teams van hetzelfde niveau in de eerste helft. We hadden steeds meer controle over de wedstrijd, we creëerden kansen om te winnen. Dat maakte me een beetje verdrietig, we hadden kunnen winnen, maar we moeten dit resultaat accepteren."

Voor het duel tegen blauw-zwart, heeft Union eerst nog een andere cruciale wedstrijd: de bekerfinale tegen Antwerp. "We moeten ons nu concentreren op die finale. Daarna zijn er nog 9 punten te pakken. We gaan naar Brugge en dan zien we wel wat er gebeurt."

"We hebben een heel zware wedstrijd voor ons, en dan meteen nog een andere. We hebben het niet meer in eigen handen, maar er kan nog van alles gebeuren", vervolgde Blessin.