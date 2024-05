Mooie zomer op komst voor deze kampioen: Rode Duivel kan rekenen op heel wat interesse van verschillende Europese topclubs

Johan Bakayoko speelde al een erg goed seizoen bij PSV. De winger had een groot aandeel in het behalen van de titel.

PSV werd landskampioen in Nederland, en daarvoor was Johan Bakayoko van groot belang. De Belgische aanvaller scoorde 12 keer in 31 competitiewedstrijden.

Zijn prestaties gaan ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Bakayoko staat op de radar van verschillende Europese topclubs en zal deze zomer een mooie transfer kunnen versieren.

Volgens Het Laatste Nieuws tonen Arsenal en Liverpool onder meer interesse. Bij Arsenal kan hij op die manier ploegmaat van Leandro Trossard worden.

Voor de rest hebben Borussia Dortmund en Brentford zich ook al gemeld voor de 21-jarige Rode Duivel. Hij zou zo'n 40 miljoen euro waard zijn.

Maar volgens de krant zou PSV graag zijn transferrecord willen verbreken. Daarom moet Bakayoko zeker zo'n 50 miljoen euro opbrengen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.