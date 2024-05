Cercle-speler gaf indrukwekkend visitekaartje af, dé verrassing kwam uit Anderlecht en een onverwachte held in Kortrijk

Jongens, wat is het spannend. Zowel in de play-downs als in de Champions' Play-offs. Brian Riemer zei het al: "Het is tijd voor helden!" En zo waren er wel weer wat dit weekend. Niet in het minst bij Kortrijk, Cercle en Club.

Doel Kasper Schmeichel heeft veel kritiek gekregen, maar het moet nu toch wel de derde of vierde keer zijn dat hij dit team haalt. Het Deense sluitstuk van Anderlecht is op geen foutje meer te betrappen. Hij zweefde één kanonschot van Amoura uit zijn doel, maar vooral zijn verdeling van achteruit valt op. Moesten zijn aanvallers iets beter omspringen met zijn passes had hij al een paar assists achter zijn naam gehad. Verdediging Voor zijn neus stapte Zeno Debast naar voor nadat Jan Vertonghen uitviel. Amoura of Nilsson, het maakte hem niet uit. Debast verdedigde keizerlijk. Toch ook goed nieuws voor Tedesco dus. Bij Kortrijk zorgde Joa Silva voor de beste prestatie. Hij kopte de West-Vlamingen naar winst tegen Eupen én een mogelijke redding. De Portugees was achteraan ook niet te passeren. Net als Stefan Mitrovic bij Gent, die redelijk wat steekjes van zijn ploegmaats moest oprapen. Hij scoorde ook. Middenveld OH Leuven zorgde ervoor dat Standard nog altijd geen winst heeft in deze play-offs. Youssef Maziz was ongrijpbaar voor de Luikenaars. Maar dé prestatie van de speeldag kwam toch van Felix Lemaréchal. De middenvelder van Cercle Brugge staat in de belangstelling van Genk en tegen zijn potentiële nieuwe ploeg gaf hij zijn visitekaartje meer dan af. Een goal, een assist en een fantastische prestatie. Majeed Ashimeru is dan weer de verrassing van de speeldag geworden. De Ghanees van Anderlecht kreeg zijn eerste basisplaats sinds de eerste speeldag op... Union. Maar deze keer was hij wel heel goed en blijkbaar het ontbrekende puzzelstuk op het middenveld. Raphael Onyedika deed dan weer wat hij elke week doet: Club bij de hand nemen. Aanval Enkel en alleen al voor die goal verdient Skov Olsen hier een plaatsje. De Deense winger doet het zo makkelijk lijken, maar vraag het maar aan elke aanvaller: moeilijkheidsgraad 10. Kévin Denkey krikte zijn seizoenstotaal op naar 26 tegen Genk en gaat met die cijfers straks een mooie transfer verdienen. Ook nog een vermelding voor Abdelkahar Kadri, die net op tijd in vorm is om Kortrijk in 1A te houden.