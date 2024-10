Moeilijk maar niet onmogelijk: België dingt mee naar extra ticket voor Champions League

Aan het einde van dit seizoen zullen de twee beste landen volgens de UEFA-coëfficiënt een extra ticket ontvangen voor de volgende Champions League. België is zeker niet de favoriet, maar we zitten wel in de race.

Deze week heeft België een gevarieerde balans op het Europese toneel gepresenteerd. Gent en Anderlecht hebben gewonnen, wat een +0.800 punt opleverde voor de UEFA-coëfficiënt van België, terwijl Club Brugge, Cercle en Union verloren. Dit seizoen blijft België trouw aan zijn status. Achtste in de totale ranglijst van de afgelopen vijf seizoenen, staat het ook op de achtste plaats in het klassement van het seizoen 2024-2025, met 6.000 punten. Deze positie plaatst ons land in een race: die om de twee extra plaatsen in de Champions League die worden toegekend aan de landen die op de eerste twee plaatsen van de ranglijst van het seizoen eindigen. België outsider om een extra plaats in de Champions League te krijgen En nee, het is niet onmogelijk voor België, grotendeels dankzij de Conference League. Door extra punten te verzamelen als haar teams de groepsfase doorkomen en vervolgens enkele rondes verder komen, zou ons land aanzienlijk dichter bij de top van de jaarlijkse ranglijst kunnen komen. De taak zal uiteraard moeilijk zijn, en het zou vereisen dat de vijf teams die België vertegenwoordigen, op zijn minst in de top 24 eindigen, wat toegang geeft tot de play-offs, de zestiende finales van de Europese competities. Deze eerste twee plaatsen zullen een extra plaats toekennen voor de volgende Champions League, en België is daar niet zo ver vandaan. Het heeft echter volgens sommige databases minder dan 1% kans om daar te komen. Zullen de Conference League en de Europa League onze kleuren kunnen redden? Om een extra Champions League plek veilig te stellen:



? Engeland - 97,33%



?? Italië - 35,05%

?? Duitsland - 24,27%

?? Spanje - 20,91%

?? Portugal - 19,95%



?? Frankrijk - 1,81%

?? België - 0,56%

?? Nederland - 0,07%

?? Tsjechië - 0,03%

?? Griekenland - 0,01%

?? Zweden - 0,01%



(% per @LukaszBoz) pic.twitter.com/AMlwZHDXNq — Football Rankings (@FootRankings) 26 oktober 2024