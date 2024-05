Ex-speler die met KRC Genk landstitel en beker won overleden

KRC Genk heeft maandag het tragische nieuws meegedeeld dat Ngoy N'Sumbu is overleden. Hij werd 51 jaar oud.

Met Ngoy N'Sumbu verliest KRC Genk een voormalige kampioen. 'RC Genk vernam vanmiddag het tragische nieuws over het overlijden van ex-Genkie Ngoy N’Sumbu. Ngoy speelde in totaal 87 wedstrijden voor KRC Genk, waarin hij 17 keer tot scoren kwam', deelt de club mee op haar website.

'De sympathieke Congolees won in 1998 en 2000 de beker van België, en werd met KRC Genk landskampioen in 1999. Het overlijden van Ngoy N’Sumbu is een groot verlies voor iedereen die hem gekend heeft. We zullen hem herinneren als een goede voetballer, maar bovenal als een prachtig mens.'

'Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Rust zacht, Ngoy. Je zult voor altijd in onze harten voortleven', besluit de club.

Ngoy bleef nog tot 2002 in België voetballen, waarna hij zijn carrière bij het Israëlische Maccabi Petah Tikva afsloot.