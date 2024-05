Dit is de oorzaak van brakende Vertonghen én Ashimeru tijdens Union - Anderlecht

RSC Anderlecht zag zondag Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru uitvallen met blessures. Minstens even opvallend: beide spelers moesten tijdens de eerste helft braken. Wat was er precies aan de hand?

Eerst en vooral: de blessures en het feit uitgerekend Jan Vertonghen en Majeed Ashimeru moesten braken hebben niets met elkaar te maken. Al kennen we ondertussen welke de reden voor het feit dat de maaginhoud van beide spelers op de grasmat van het Dudenpark terecht kwam.

Voor Vertonghen was het braken niet de eerste keer. Super Jan kreeg al vaker met dit probleem af te rekenen. De misselijkheid die af en toe de kop opsteekt tijdens een wedstrijd is het gevolg van extreem veel vochtverlies na een zware inspanning. De Belgische recordinternational kan vervolgens ook gewoon doorspelen.

In het geval van Majeed Ashimeru was het dan weer puur toeval dat het ongeveer op hetzelfde moment gebeurde. De Ghanese middenvelder van RSC Anderlecht had tijdens een voorgaande actie een insect ingeslikt. Dat was ook meteen de reden voor het braken.

Inmiddels blijft het wachten op de precieze diagnoses van de blessures bij beide spelers. Vertonghen moest nog voor de rust naar de kant met een spierblessure. Anderlecht hoopt dat het niet om een scheurtje gaat. Al blijft de wedstrijd van komende zaterdag tegen KRC Genk ook in dat geval een vraagteken.

Hoe lang moet RSC Anderlecht het zonder sterkhouders doen?

Bij Ashimeru - de middenvelder moest in de tweede helft noodgedwongen naar de kant - is het eveneens afwachten. De Ghanees had tijdens de rust al krampen, maar wou verder spelen. Het is de vraag of hij eveneens een spierblessure heeft opgelopen of zijn uitvallen puur te wijten is van een gebrek aan matchritme.