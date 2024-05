Engelse cultheld is héél duidelijk over laatste toptransfer: "Een transfer? Mijn club geloofde in me toen niemand dat deed"

Leicester City voetbalt volgend seizoen opnieuw in de Premier League. Ook Jamie Vardy is zinnens om zijn doelpunten opnieuw in het blauw en wit te scoren. Er is interesse, maar een transfer interesseert de aanvaller niet.

De teller van Jamie Vardy staat inmiddels op 37 lentes, maar dat wil niet zeggen dat er sleet zit op de Engelse aanvaller. Met twintig doelpunten - waarvan achttien in The Championship - had het clubicoon een héél groot aandeel in de promotie van Leicester City.

En dat hebben héél véél clubs gezien. Het contract van Vardy loopt in juni af. En de interesse is niet min. Volgens de Engelse media zien enkele Engelse (sub)toppers - onder meer Aston Villa, Brighton & Hove Albion en zelfs Chelsea FC worden genoemd - een ideale stand-in in Vardy.

"Maar ik denk er zelfs niet aan om Leicester te verlaten", is de reactie van Vardy op de interesse duidelijk. "Leicester heeft me een kans gegeven toen niemand anders dat wilde doen. Ik zal de club dan ook nooit in de steek laten."

Vardy speelt sinds 2012 voor The Foxes. Leicester City haalde de aanvaller destijds weg bij Fleetwood Town. De aanvaller groeide sindsdien uit tot absolute sterkhouder én clubicoon van Leicester. De onderhandelingen over een contractverlenging zijn volop bezig.