Plan A, B, C en... D! 'Bayern München vangt drie (!) keer bot en hoopt met de vierde kandidaat eindelijk een coach te hebben'

Bayern München is nog steeds op zoek naar een nieuwe coach. De Duitse grootmacht werd afgewezen door drie kandidaten. Wordt het plan D eindelijk een voltreffer?

De voorbije weken zat Bayern München rond de tafel met Xabi Alonso, Julian Nagelsmann en Ralf Rangnick. Drie voorgenoemde coaches luisterden vooral uit beleefdheid naar het project van Der Rekordmeister.

BILD weet dat Erik ten Hag stilaan de laatste reddingsboei is voor Bayern. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2025 bij Manchester United, maar The Red Devils zijn al lang blij als ze - de stoel van de Nederlander staat héél wankel - geen ontslagvergoeding moeten betalen.

Al is er concurrentie. Ook AFC Ajax ziet iets in de terugkeer van ten Hag. De coach faalde dan wel op Old Trafford, maar in Amsterdam is men niet vergeten dat hij de Ajacieden naar de halve finale van de Champions League loodste en landstitel na landstitel pakte.

De kans bestaat overigens dat het een uitwisselingsproject zal worden. Thomas Tüchel doet het seizoen uit bij Bayern München, maar het is enkele maanden geleden reeds bevestigd dat de wegen van beide partijen deze zomer scheiden.

Waar gaat Thomas Tüchel volgend seizoen aan de slag?

Tüchel aast op het zitje bij... Manchester United. Ook hier zijn de Engelsen vragende partij. The Red Devils plannen deze zomer een absoluut transferoffensief. En dan zijn alle uitgespaarde miljoenen - een zittende coach wegkapen is allesbehalve goedkoop - mooi meegenomen.