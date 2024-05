🎥 Oordeel zelf, penalty of niet? Cruciale fase die Club straks misschien titel oplevert

Na de 0-2 leek het moeilijkste gedaan te zijn voor Club Brugge maar Club kwam uiteindelijk met de schrik (en de drie punten) vrij op de Bosuil. Achteraf was er vooral veel te doen rond één bepaalde fase.

Het ging in de tweede helft plos snel op en neer. Een lage voorzet van Kerk kwam net tekort voor Ilenikhena en Balikwisha waardoor het geen 1-1 werd. Een minuut later stond dan weer de 0-2 op het bord via Skov Olsen.

De belangrijke gebeurtenissen bleven elkaar opvolgen want niet veel later ging de bal op de stip voor Antwerp na een duwfout van Ordonez op Balikwisa. Hij zette zich zelf achter de bal om Antwerp opnieuw in de wedstrijd te trappen.

Cruciale penaltyfase

Club trok naar achteren en kon amper nog gevaarlijk zijn in de 16 van Club. In het slot gaf het de drie punten nog bijna uit handen wanneer De Cuyper een sliding inzette op Gyrano Kerk aan de rand van de 16. Bij Antwerp schreeuden ze moord en brand maar zowel de scheidsrechter als de VAR gaven geen krimp.

Bij Club Brugge zeggen ze dat De Cuyper vol de bal raakte, bij Antwerp zeggen ze dat het absoluut een penalty was. Hij werd uiteindelijk niet gegeven wat Club Brugge minstens 2 punten extra oplevert in de eindafrekening.

Oordeel zelf: