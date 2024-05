Geen minuten voor CDK in finale van Europa League? Ex-coach Rik De Mil schat het in

Charles De Ketelaere beleefde een moeilijke Italiaanse bekerfinale. Hij werd bij de rust al gewisseld. Atalanta verloor en het is uitkijken of onze landgenoot volgende week in Dublin zal spelen tijdens de finale van de Europa League tegen Bayer Leverkusen.

Rik De Mil werkte bij Club Brugge twee jaar met CDK en relativeert wat er in de bekerfinale gebeurde. “Het is altijd moeilijk voor een team als Atalanta om tegen Juventus spelen. Juve is een defensief team, daarom kreeg De Ketelaere bijna de bal niet en was hij inderdaad onzichtbaar”, klinkt het bij Sporza Daily.

De snelle voorsprong van Juventus deed er natuurlijk ook geen goed aan. De Mil maakt een opvallende vergelijking. “Als ik over hem spreek, durf ik De Bruyne erbij te betrekken, omdat die bij Chelsea een heel moeilijk moment heeft gehad. Bij Bremen is hij dan toch ontbolsterd, ik denk dat dat bij Charles ook het geval is.”

Spelen in de finale van de Europa League is dan ook nog mogelijk voor de Bruggeling. “Charles heeft bewezen dat hij heel belangrijk is voor Atalanta, hij heeft zich op korte tijd toch stevig in de ploeg gewerkt. Atalanta is een topploeg in Italië met veel concurrentie. Als je minder in de wedstrijd zit, kan het gebeuren dat je gewisseld wordt. Maar de coach heeft al veel vertrouwen getoond in hem.”

Al is het ook maar de vraag of Leverkusen te kloppen is. Ze zijn ongeslagen sinds 27 mei van vorig jaar. “Atalanta kan tegen gelijk welk team heel goed zijn. Leverkusen is de revelatie van het seizoen, maar in 1 wedstrijd is in voetbal alles mogelijk. Charles kan belangrijk zijn in de manier hoe hij de bal bijhoudt, door zijn scorend vermogen. Ik denk dat het een mooie finale wordt.”