Jan Vertonghen geeft inkijk in zijn ziel terwijl hij blijft twijfelen: "Na AZ had ik eigenlijk beslist dat ik stop... Bij veel andere clubs had ik dat ook gedaan"

De beslissing van Jan Vertonghen houdt iedereen bij Anderlecht - fans, medespelers, bestuur, technische staf - bezig. De recordinternational wordt heen en weer geslingerd tussen zijn emoties. Hij gaf ons nu een inkijk in dat moeilijke beslissingsproces.

Vertonghen is een twijfelaar. Dat zou je hem niet nageven, maar de mensen die hem goed kennen, weten dat. De laatste maanden hebben het de 37-jarige verdediger niet makkelijker gemaakt. Langs de ene kant amuseert hij zich enorm bij Anderlecht, langs de andere kant maakt hij zich zorgen over zijn lichaam.

Die scheur in de liesstreek maakte het er immers allemaal niet eenvoudiger op. Is het toeval of is het een teken van de ouderdom? Toen de dokter hem belde met het nieuws dat zijn seizoen erop zat, kreeg hij een zware klap. "Fuck hé... Voor hetzelfde geld heb ik mijn laatste match voor Anderlecht gespeeld", reageerde hij. "Ik ken mijn lichaam. Als ik geblesseerd ben, is het nooit voor drie-vier dagen."

Ik heb al vaker in hechte spelersgroepen gezeten, maar dit was gewoon heel leuk

Daar tegenover staat dan weer dat hij na dat desastreuze eerste seizoen het spelplezier terugvond. "Vorig jaar ging alles fout wat er maar fout kon gaan. Ik begon me af te vragen of ik wel de juiste beslissing had gemaakt. Maar dan kwam de zomerstage... Het veld was iets zachter, de hemel iets blauwer..."

"Ik merkte al snel dat het veel beter zat. Ik denk dat ik één van mijn beste seizoenen van de laatste jaren speelde. Ik heb ook het plezier teruggevonden. Ik heb al vaker in hechte spelersgroepen gezeten, maar dit was gewoon heel leuk. Ik heb een heel goeie band met de jonge gasten. Ze hebben een goeie humor. Die sfeer heeft ook een grote invloed op mijn humeur. Dat wordt bepaald door het gevoel dat ik heb bij een club."

De kalender voor volgend seizoen maakt het nog wat moeilijker. Eén week vakantie tijdens de Nieuwjaarsperiode, daar wordt hij niet gelukkig van. Het is immers de enige periode in het jaar waarin voetbalspelers met hun kinderen op vakantie kunnen. "Mijn gezin is net weer alleen op vakantie geweest. Daar wordt niemand gelukkig van."

U hoort het, er zijn twee Jan Vertonghens die intern strijden. Dat heeft hij ook aan Jesper Fredberg laten weten. "Ik weet het echt niet", schudde hij het hoofd. "Ik hou van de manier waarop het loopt. Dit is een heel moeilijke beslissing voor mij."

Na de Conference League-match tegen AZ had ik eigenlijk beslist dat ik ging stoppen

"Weet je, vorig seizoen na die laatste match in de Conference League (in de kwartfinale tegen AZ, nvdr.) had ik eigenlijk beslist dat ik stop. Ik zag dat als mijn laatste Europese wedstrijd ooit. Mentaal en fysiek was dat een dieptepunt voor mij."

"Vandaag voel ik me heel goed, morgen kan het anders zijn. Dat is hoe het is. Ik wil enkel doorgaan als ik de speler ben die Anderlecht verdient. Ik weet dat ik ouder word en dat ik niet beter word. Ik moet als kapitein in de kleedkamer en op het veld iets kunnen bijbrengen."

"Bij veel andere clubs had ik al gezegd dat ik stop. Dat ik twijfel zegt veel over het gevoel dat ik heb bij Anderlecht", wijst hij aan. "Of Ik Anderlecht echt nog kan helpen, is de belangrijke vraag die mijn beslissing gaat bepalen."

Dat ik twijfel zegt veel over het gevoel dat ik heb bij Anderlecht

De afgelopen weken hebben het er ook niet makkelijker op gemaakt. Naast die blessure was er ook de ontgoocheling van de laatste twee matchen van het seizoen. "Die blessure van Thorgan is heel hard aangekomen. Op dat moment speelden er heel veel dingen door mijn hoofd."

"Na het verlies tegen Club Brugge was het heel moeilijk om in de kleedkamer te zijn. Dan zie je wat Anderlecht betekent voor jongens als Théo Leoni en Zeno Debast. Die jongens waren in tranen. Dan zie je dat zij Anderlecht zijn."

Hij is er dus absoluut nog niet uit. En hij beseft ook dat Jesper Fredberg niet op zijn beslissing kan wachten. "Ik weet dat hij een deadline heeft, maar als ik er nog niet uit ben, moeten ze maar schakelen. Ze moeten toch één, twee verdedigers gaan halen."

U hoort het, we zullen allemaal nog moeten afwachten...

In de nieuwe aflevering van Mauve, die vanavond wordt uitgezonden op Play Sports 1, geeft Jan Vertonghen nog meer uitleg...