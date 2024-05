Standard-supporters kunnen ook afwikkeling Jupiler Pro League in ongeziene chaos storten (en de andere clubs miljoenen kosten)

Daar staan we dan. Op twee speeldagen van het einde van de competitie is het onzeker of één van de profclubs - zelfs een historische topploeg - de competitie wel zal afwerken. De komende dagen worden belangrijk om te zien welke impact dat zal hebben op de rest van de competitie.

Het Disciplinair Comité van de KBVB moet zich over de zaak Standard-Westerlo buigen. Vrijdagavond kwamen de Rouches niet opdagen voor hun thuisduel tegen de jongens uit de Kempen. De harde kern hield de spelersbus gegijzeld op het oefencomplex.

Te laat opdagen voor een wedstrijd staat in het bondsreglement gelijk aan een forfaitnederlaag, behalve als er sprake is van overmacht. Nu is er wel degelijk sprake van overmacht, maar het protest was ook georganiseerd en ze wisten vooraf al dat de fans iets van plan waren. Zaken waar het Disciplinair Comité zich over gaat buigen.

Algemeen forfait: krijgt Anderlecht dan ineens vijf punten bij?

Nu goed, één forfaitnederlaag is nog geen ramp, maar als ze effectief de komende twee wedstrijden ook in de soep laten lopen, is er wel een groot probleem. Ten eerste voor Standard zelf, want drie opeenvolgende forfaits staat gelijk aan een algemeen forfait voor het seizoen.

Dat betekent dat ze volgens de sportieve straffen die in het bondsreglement staan genoteerd automatisch zouden degraderen. Maar wat ook invloed zal hebben op al de rest: wat met de resultaten die ze dit seizoen hebben neergezet? Alle wedstrijden zouden dan een 3-0-nederlaag betekenen voor Standard.

Om maar een voorbeeld te geven: Anderlecht verloor vijf punten in de reguliere competitie tegen Standard. Club pakte drie op zes en Union pakte zes op zes. Als die resultaten wegvallen, krijgen we een heel andere stand na de reguliere competitie. Al zal niemand het zover willen laten komen, denken we dan.

Televisiecontract minder waard?

Binnenkort moet er onderhandeld worden over een nieuw tv-contract. Maar zonder Standard in 1A zou dat heel wat minder waard worden. Experten spreken zelfs over 20 tot 30 miljoen minder.

De Rouches trekken veel kijkers en topmatchen zoals tegen Anderlecht of Club Brugge worden enorm goed bekeken. De andere clubs vrezen dan ook miljoenen door de neus geboord te zien. Een competitie zonder Standard is niet hetzelfde.

Overleg de komende dagen

De supporters van Standard willen 777 Partners op de knieën krijgen. De Belgische clubleiding wil de komende dagen zoveel mogelijk in overleg gaan met de supporters. Ze willen hun de ernst van de situatie doen inzien.

En er zal ook gesproken worden over de toekomst van de club. 777 Partners lijkt te willen toegeven, maar dat is allemaal niet op twee weken te regelen. Er zal dus toenadering moeten gezocht worden, want zo'n afwikkeling van het kampioenschap wil niemand. En zouden ze met een degradatie echt kunnen leven?