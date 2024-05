Voormalig voorzitter van Standard dropt een nieuw bommetje: "Belgische aandeelhouders? Geschiedenis!"

Hoe ziet de toekomst van de Belgische profclubs eruit? Anno 2024 zijn een pak teams in handen van buitenlandse investeringsgroepen. Opvallend hierbij: steeds minder Belgische zakenlui krijgen de kans om een rol van betekenis te spelen. Voor Roland Duchâtelet is dat geen verrassing.

Belangrijk: we willen hier niét zeggen dat er geen Belgen meer zijn - we denken meteen aan Marc Coucke, Bart Verhaeghe en Paul Gheysens - die met succes een Belgische voetbalclub hebben overgenomen. Het is echter wél een feit dat de meeste Belgische profclubs ondertussen in buitenlandse handen zijn.

"De ironie is zelfs dat een rijkentaks ervoor zou zorgen dat er geen Belgische kopers meer zullen zijn", steekt Roland Duchâtelet van wal in Het Laatste Nieuws. "Vooruit, PVDA en Groen willen dat ondernemers nog eens zo'n torenhoge extra belasting krijgen. Andere landen hebben dat ooit gedaan, maar hebben die beslissing teruggedraaid."

© photonews

"In die landen hebben we kunnen vaststellen dat de vermogende burgers naar het buitenland zijn verhuisd", gaat de voormalige eigenaar van onder meer STVV en Standard verder. "Daardoor waren er net minder belastinginkomsten in plaats van meer. In België lijkt de kans groot dat die taks er wél zal komen."

Hoe ziet de toekomst van het Belgische voetbal eruit?

Duchâtelet waarschuwt dan ook voor een gigantisch probleem. "Belgische aandeelhouders van profclubs dreigen geschiedenis te worden. En dat terwijl het Belgische voetbal de laatste vijftig jaar belangrijk is geworden voor de Belgische economie. Onze topclubs kunnen héél veel bijdragen. Maar niet op deze manier."