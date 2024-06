Union SG maakte zomerplannen bekend: Brusselaars zoeken de zon op

Union SG heeft het volledige programma van haar voorbereiding bekendgemaakt, en het is intens. Na hun voorbereiding te zijn gestart op 24 juni, zullen de Brusselaars enkele oefenwedstrijden spelen.

USG zal het op 2 juli om 19.00 uur opnemen tegen KFC Nijlen, vervolgens volgt op 7 juli om 16.00 uur een oefenpartij tegen Patro Eisden Maasmechelen. Deze twee wedstrijden zullen open zijn voor supporters. De dag erna vertrekt Union naar Nederland.

We'll play three friendlies in Nijlen, and two in The Netherlands during our summer camp! 🤝



Our pre-season schedule is available on https://t.co/fGFFdLtPin.