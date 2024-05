Jan Vertonghen zegt wie het volgend seizoen helemaal kan maken bij RSC Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Geen landstitel voor RSC Anderlecht dit seizoen. Nochtans zaten Jan Vertonghen en co er wel heel erg dichtbij.

De nederlaag tegen Club Brugge van afgelopen weekend was een fikse domper op het seizoen van RSC Anderlecht. Al toonde de wedstrijd ook precies wat paarswit nodig heeft om volgend seizoen een stap vooruit te zetten.

En dat voelde Jan Vertonghen zelf maar al te goed aan ook. “We moeten dominanter worden in balbezit. Daar zijn nog stappen in te zetten”, zegt de kapitein erover aan Het Nieuwsblad.

De vele blessures in het slot van de competitie, waaronder ook Vertonghen zelf, deden het team natuurlijk geen deugd. “Er zijn jongens die daar een belangrijke rol in kunnen spelen — Verschaeren, Hazard, Ashimeru, Stroeykens — maar velen waren op het einde niet honderd procent fit.”

Europees voetbal

Al is het ook kijken wat er allemaal gebeurt tijdens de zomermercato. Heel wat spelers zijn in beeld om een transfer te maken. “Het is afwachten wie er straks vertrekt en wie er bijkomt. Ik hoop vooral dat de doorstroming van jeugdspelers grote talenten blijft opleveren.”

Vertonghen schuift zelf een naam naar voren die volgend seizoen wel eens zou kunnen doorbreken. “Zo iemand als Tristan Degreef heb ik hoog zitten. Hij is nog niet klaar voor een basisplaats, maar hij moet alsmaar meer minuten pakken. Het feit dat we Europees voetbal spelen, zal die jongens meer kansen geven. Er zijn meer matchen.”