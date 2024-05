Standard moet volgend seizoen onder nul beginnen: een heel waarschijnlijk scenario

De problemen die eigenaar 777 Partners heeft straalt ook af op Standard natuurlijk. De investeerders worden vervolgd voor de rechter en zijn niet van plan nog veel te investeren in de Rouches. Een overname is mogelijk, maar wat met de gevolgen voor Standard?

Standard staat immers onder toezicht van de Licentiecommissie en moet maandelijks aantonen dat het al zijn betalingen gedaan heeft en dat de financiën in orde zijn. Anders zou hun proflicentie in gevaar kunnen komen.

Maar zover zal het waarschijnlijk niet komen. Enkel als de club in vereffening gaat, kunnen ze die verliezen. De Licentiecommissie houdt het allemaal wel goed in het oog.

Maar wat wel een realistisch scenario is: als straf zouden de Rouches volgend seizoen onder nul kunnen beginnen aan de competitie. Een puntenaftrek dus. Intussen is wel al een deel van de lonen van april betaald.

De enige mogelijkheid om dat met zekerheid te voorkomen is een overname. De clubleiding denkt dat dat wel in orde zal komen en volgt verschillende pistes.

Maar de meest logische is die van Luciano D'Onofrio. De voormalige sterke man op Sclessin is enorm graag gezien bij de fans. Hij is geïnteresseerd en zou zijn eigen investeerders meenemen.