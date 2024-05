Standard riskeert veel meer dan een forfaitnederlaag na afgelaste match tegen Westerlo

Vorige week vrijdag kon de match tussen Standard en Westerlo niet doorgaan. Dat zal voor de Rouches normaal een stevig staartje krijgen.

Boze supporters blokkeerden het oefencomplex van Standard vorige week vrijdag, enkele uren voor de start van de wedstrijd tussen de Rouches en Westerlo. Zo kon de spelersbus niet uitrijden en kwam Standard niet tijdig aan de aftrap.

De scheidsrechter van dienst moest nog een half uur wachten volgens de regels, om dan vast te stellen dat Standard niet aanwezig was. Dat resulteerde niet meteen in een forfaitnederlaag. Men sprak van overmacht.

Het Disciplinair Comité zal op vrijdag 24 mei de zaak van Standard-Westerlo behandelen. Wellicht krijgen de Rouches een forfaitnederlaag voor deze wedstrijd, maar er zullen ook de nodige boetes volgen.

Televisiegelden

Standard zal verplicht worden compensaties te betalen voor de tegenstander, de dienstverleners en de toeschouwers, maar de grootste claim zal echter van de rechtenhouder komen. Eleven DAZN zal een stevige compensatie aan televisiegelden vragen voor het schrappen van de wedstrijd.

Het is uitkijken of de supporters van Standard in de resterende twee wedstrijden nog acties tegen eigenaar 777 Partners zullen ondernemen. Die verklaarden vorige week zich terug te trekken uit het voetbal. De club staat te koop, maar zit in moeilijk financieel vaarwater.