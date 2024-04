Peter Vandenbempt doet stevig boekje open over Hein Vanhaezebrouck

Rond geen enkele trainer in de Jupiler Pro League is er meer controverse dan over Hein Vanhaezebrouck. Hij is één van de legendes van de voorbije decennia.

Heel wat mensen hebben het niet zo met Hein Vanhaezebrouck, maar voor analist Peter Vandenbempt is hij één van de allerbeste trainers is van de voorbije twintig jaar. Vooral zijn passages bij Genk en Anderlecht worden hem zwaar aangerekend. “In Genk bleek er minder geld dan beloofd en hield zijn voorzitter zelfs een mini-enquête bij andere trainers over zijn daar omstreden 3-4-3. En in Brussel ging hij mee ten onder in de chaos na de overname door Marc Coucke. Het zou overigens nog vele jaren duren eer de club nog resultaten haalde zoals in het eerst jaar onder Vanhaezebrouck”, zegt Vandenbempt in Het Nieuwsblad. Vanhaezebrouck wordt door velen als een irritante betweter gezien en spelt de rest als een schoolmeester de les, zo vat Vandenbempt de perceptie over de trainer van KAA Gent helemaal samen. De conclusie van de analist en commentator is bijzonder positief. “Voor mij is Vanhaezebrouck een briljante voetbalprofessor die een wedstrijd uitstekend kan voorbereiden en lezen, zijn spelers maximaal laat presteren en altijd en overal aanvallend voetbal nastreeft. Zijn emotionele intelligentie of peoplemanagement is zelfs volgens zijn naaste pleitbezorgers helaas niet op hetzelfde niveau.”





