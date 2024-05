Exclusief: Jonathan David wil LOSC terugbrengen naar de Champions League: "Er zijn altijd moeilijke momenten in een seizoen"

Dit seizoen zorgt Jonathan David opnieuw voor veel doelpunten met Lille. Maar tegen Lyon kreeg de club een flinke klap te verwerken.

Met de aanvoerdersband om zijn arm speelde Jonathan David tegen Lyon. De Canadese aanvaller was de afgelopen weken in goede vorm en gaf een assist. Maar kon niets doen tegen de comeback van Lyon. Hij deelde zijn gevoelens met ons.

Jonathan, jullie stonden 2-0 en 3-2 voor, maar in 4 minuten tijd trok Lyon de overwinning naar zich toe. Lille mist zo opnieuw een kans om naar de top 3 te klimmen. Dachten jullie dat de wedstrijd gewonnen was bij 3-2?

"We stonden 2-0 voor en kregen toen twee doelpunten tegen, maar we slaagden er toch in om weer op voorsprong te komen. We moesten standhouden, er was nog behoorlijk wat tijd over. We dachten niet dat het voorbij was, moesten compact blijven en sterk zijn... maar Lyon wist toch twee keer te scoren".

De eerste drie teams plaatsen zich voor de Champions League. Denk je dat LOSC die derde plaats nog kan behalen? Brest heeft een voorsprong van twee punten op jullie en er zijn nog maar twee wedstrijden te spelen.

"Het is moeilijk omdat er nog maar twee wedstrijden te spelen zijn. We moeten ons op onszelf richten en het belangrijkste is om onze volgende twee wedstrijden te winnen. De rest kunnen we niet controleren, enkel wat we zelf doen".

Terug in vorm op het juiste moment

Dit seizoen had je een moeilijke start met slechts 2 doelpunten in de eerste 12 wedstrijden... Nadien maakte je in totaal nog 17 competitiedoelpunten. Waarom had je problemen van augustus tot november?

"Er zijn altijd moeilijke momenten in een seizoen. Maar het team was in goede vorm en dat is het belangrijkste. Alles wat ik moest doen, was blijven werken om weer op mijn beste niveau te komen".

Jij bent iemand die doelpunten nodig heeft om vertrouwen te krijgen... zoals alle aanvallers.

"Wij, spitsen, hebben altijd het gevoel dat zodra we scoren, niemand ons kan stoppen. En dat is wat ik bij elke wedstrijd wil doen: zodra ik een kans krijg, probeer ik die te benutten."

Alessandro Schiavone