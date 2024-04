Dartel Westerlo doet Gent een uur wankelen, maar invaller De Sart krijgt nog zijn feestelijke avond en herstelt de marge

Niet toevallig was het Julien De Sart die zaterdag de beslissing forceerde voor Gent. Tegen Westerlo had het nochtans ook anders kunnen aflopen, zag de man die net had bijgetekend van op de bank. De middenvelder zou er zelf voor zorgen dat het voor hem en Gent alsnog een mooie avond werd.

Pas een contract verlengd? Dan ga je naar de bank, leek Vanhaezebrouck te denken. Het is alleszins wat De Sart overkwam, want Kums verscheen aan de aftrap. Ook voor Torunarigha en Fernandez-Pardo was er ruimte in de Gentse basiself. Bart Goor voerde dan weer 4 wijzigingen door bij Westerlo na de 1-1 tegen OHL.

De ex-speler van Anderlecht slaagde er wel in zijn spelers te motiveren, want ze trokken meteen naar voren. Stassin devieerde na een minuuutje al het schot van Sayyadmanesh in doel (0-1). Stassin dreigde al snel een tweede keer, Roef tikte in hoekschop. De thuisdoelman was ook paraat bij een Westelse counter via Madsen.

Westerlo dus de gevaarlijkste ploeg in het openingskwartier, al waren ze ondertussen ook bij Gent wakker geschoten. Van 0-1 naar 2-1 gaan duurde slechts 2 minuten. Eerst kopte de onvermijdelijke Gandelman raak op een vrijschop van Hong. Na een misverstand tussen Gillekens en Tagir profiteerde Fernandez-Pardo met de 2-1.

Dat moest wel een harde mentale klap zijn, maar de bezoekers herstelden er wonderwel van. Op een voorzet van Rommens pakte uitgerekend Madsen uit met een volley die onder het lichaam van Roef over de doellijn schoof (2-2). Bij schoten van Alcocer (tegen de paal) en Bos (gered door Roef) hing de 2-3 in de lucht.

De boodschap voor Gent na een eerste helft die geen seconde verveelde? Westerlo niet laten voetballen, want dan doet het dat gewoon prima. Dat wilden na rust ook Madsen en Rommens bewijzen als eindstation van een bezoekende actie. Roef kon telkens in hoekschop werken. Belangrijk in afwachting van een kwaliteitsinjectie.

De Sart zorgt voor extra schwung

Die kwam er op het uur met de komst van drie Gentse invallers, met vooral De Sart die voor extra schwung zorgde. Op zijn eerste schot had Gillekens nog een verhaal, een tweede knal vloog wél hard tegen de touwen (3-2). Fernandez-Pardo had nog de 4-2 aan de voet, maar Gillekens kon die vermijden door zich breed te maken.

Gent met 6 punten bonus naar Mechelen

KAA Gent herstelt alleszins zijn marge in de stand ten opzichte van KV Mechelen: die gaat van drie punten opnieuw naar zes punten. Als Gent volgend weekend niet verliest in Mechelen, is het rijp voor eindwinst in de Europe Play-offs. Westerlo zoekt ondanks bij momenten aardig spel nog naar zijn eerste zege in de play-offs.